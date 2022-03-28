«Их людьми нельзя назвать». ВСУ публикуют фейки о спецоперации, чтобы ужесточить борьбу

Публикуя фейковые ролики о ходе специальной военной операции РФ, Вооруженные силы Украины преследует задачу сплотить националистические подразделения и ужесточить их противостояние России. Об этом телеканалу «360» рассказал политолог и общественный деятель Константин Сивков.

«Сегодня в ВСУ есть немало людей, готовых сдаться, не продолжать боевые действия. А такие ролики, а до этого артиллерийские удары, бессмысленные в условиях ограниченного количества боеприпасов, по жилым районам, удары „Точкой У“ по Донецку преследуют цель ужесточить борьбу», — заявил он.

Политолог отметил, что украинская сторона пытается добиться, чтобы каждый солдат ВСУ думал, что спасения ему уже нет, что он повязан кровью и ему остается лишь спасаться тем, чтобы идти до конца.

«Их людьми-то назвать нельзя, это нежить, которая выкладывает такие ролики и осуществляет удары по жилым районам с целью максимизации гибели простых граждан», — заключил Сивков.

Ранее политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов предположил, что Украина путем публикации фейков о спецоперации РФ пытается привлечь внимание западных партнеров.