«Их людьми нельзя назвать». ВСУ публикуют фейки о спецоперации, чтобы ужесточить борьбу
Политолог Сивков: фейки ВСУ о спецоперации преследуют цель ужесточить борьбу
Публикуя фейковые ролики о ходе специальной военной операции РФ, Вооруженные силы Украины преследует задачу сплотить националистические подразделения и ужесточить их противостояние России. Об этом телеканалу «360» рассказал политолог и общественный деятель Константин Сивков.
«Сегодня в ВСУ есть немало людей, готовых сдаться, не продолжать боевые действия. А такие ролики, а до этого артиллерийские удары, бессмысленные в условиях ограниченного количества боеприпасов, по жилым районам, удары „Точкой У“ по Донецку преследуют цель ужесточить борьбу», — заявил он.
Политолог отметил, что украинская сторона пытается добиться, чтобы каждый солдат ВСУ думал, что спасения ему уже нет, что он повязан кровью и ему остается лишь спасаться тем, чтобы идти до конца.
«Их людьми-то назвать нельзя, это нежить, которая выкладывает такие ролики и осуществляет удары по жилым районам с целью максимизации гибели простых граждан», — заключил Сивков.
Ранее политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов предположил, что Украина путем публикации фейков о спецоперации РФ пытается привлечь внимание западных партнеров.