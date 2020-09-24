«Игры с Лукашенко закончены»: Пушков оценил тактику «друзей» Белоруссии

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал поведение «друзей» Белоруссии, которые отказались признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом республики.

Пушков отметил, что Украина, Литва и Польша еще не так давно демонстрировали отличные отношения с лидером Белоруссии. Помимо прочего, государственный секретарь США Майк Помпео в феврале нынешнего года «источал улыбки и сыпал обещаниями» в Минске.

По мнению политика, нет ничего неожиданного в таком развитии событий. Пушков считает, что все было ясно еще заранее. Несмотря на это, глава республики решил «поиграть в многовекторность», информирует РИА ФАН.

«Для Запада игры с Лукашенко закончены. Пошла игра по-крупному. На кону — Белоруссия», — заключил сенатор.

На президентских выборах в Белоруссии, которые прошли 9 августа, Лукашенко, по данным ЦИК, одержал победу, набрав 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые беспорядки. Ряд политических экспертов считает, что инициаторами протестов стал Запад.