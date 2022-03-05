Украинские радикалы начиняли детские игрушки бомбами

В подвале одного из коттеджей под Мариуполем представители сил ДНР обнаружили самодельные взрывные устройства. Украинские радикалы прятали их в обычные предметы, в том числе в игрушки.

Кадры из подпольной мастерской опубликовало РИА «Новости» в Telegram. В ней нашли множество боеприпасов и символов «Правого сектора»*.

Кустарный цех оборудовали для производства самодельных бомб, которые предназначались для совершения терактов.

«Предназначены для дистанционного подрыва взрывных устройств. Применялись в детских игрушках», — пояснили военные ДНР.

На столе, где изготавливали взрывные устройства, также обнаружили турецкий флаг. Не исключено, что в цеху работали турецкие добровольцы, ранее состоявшие в «Исламском государстве»**.

*«Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.

** ИГИЛ («Исламское государство») — признанная террористической и запрещенная в РФ организация.