Мир 23 июня 2023, 10:21 Игроки НХЛ не наденут форму с ЛГБТ-символикой в новом сезоне НХЛ объяснил нежелание надевать форму с ЛГБТ-символикой отвлечением внимания от игры Unsplash

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Команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не станут выходить на лед в форме с ЛГБТ-символикой в будущем сезоне. Такое заявление сделал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в эфире телеканала Sportsnet.ca.

По его словам, клубам неуместно переодевать форму на разминках, ведь это отвлекает «от того факта, что все наши команды в той или иной форме проводят вечера в честь различных социальных групп».

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«Все усилия и акцент на важности этих мероприятий были подорваны отвлечением внимания на то, какие команды, какие игроки [отказываются надевать форму с ЛГБТ-символикой]. Так мы сохраняем сосредоточенность на игре и специальных вечерах», — подчеркнул Бетттмэн.

Защитник «Филадельфии», российский спортсмен Иван Проворов зимой не захотел выходить на раскатку перед игрой с «Анахаймом» в форме, поддерживающей ЛГБТ-сообщество. Его в конце марта поддержал российский защитник «Баффало» Илья Любушкин, а в апреле нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко не вышел на разминку в форме с ЛГБТ-символикой перед игрой против «Калгари». Кроме того, клубы «Чикаго», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесота» тоже не стали участвовать в акции, направленной на поддержку ЛГБТ. Об этом напомнил ТАСС.