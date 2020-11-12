Игрока сборной Хорватии по футболу сняли с матча из-за COVID-19

Защитника сборной Хорватии Домагоя Виду сняли с товарищеского матча против команды Турции. Тест футболиста на коронавирус оказался положительным.

Виду пришлось заменить в перерыве, уточнила пресс-служба Хорватского футбольного союза. Еще в понедельник все сделанные анализы на COVID-19 у игроков сборной были отрицательными.

Еще один тест футболистам сделали утром 11 ноября — перед встречей со шведами в рамках Лиги наций, которая намечена на четверг. Результаты исследований стали известны во время матча с турками, о чем и узнал тренерский штаб команды.

Теперь Виде предстоит провести несколько дней в самоизоляции в Стамбуле. Ему сделают повторный тест — чтобы подтвердить или опровергнуть уже полученный.

31-летний Домагой Вида провел за хорватскую сборную 84 матча. Выступает за турецкий клуб «Бешикташ», был игроком киевского «Динамо» с 2013 по 2017 годы. В 2018 году на чемпионате мира по футболу в РФ сказал на камеру «Слава Украине». Фразу Виды в Международной федерации футбола сочли политической.