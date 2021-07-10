Игрока NBA назвали самым ненавистным спортсменом мира

Форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса назвали самым ненавистным спортсменом мира. По данным сайта PickWise, он собрал в сети 122 тысячи оскорбительных комментариев.

На втором месте рейтинга расположился нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд (32 тысячи комментариев), на третьем — игрок в американский футбол Том Брэди (28 тысяч). В первую пятерку списка попали баскетболист Кевин Дюрант, котором в интернете негативно отозвались 24 тысячи раз и автогонщик Бубба Уоллес с результатом 21 тысяча оскорблений.

Португальскому футболисту Криштиану Роналду досталось восьмая строчка. Его обсудили в негативном ключе почти 12 тысяч раз

Леброну Джеймсу 36 лет. У него были все шансы стать звездой американского футбола, однако после перелома пальца он переключился на баскетбол. В «Лос-Анджелес Лейкерс» он пришел в 2018 году. Он также выступает за сборную Соединенных Штатов на международных соревнованиях. В конце прошлого года он продлил контракт с командой на два года на сумму 85 миллионов долларов.