Игрок НФЛ нарушил карантин и отдохнул с порноактрисой на яхте

Отмечается, что спортсмен поделился снимками и видео на своей странице в Instagram, однако столкнулся с волной осуждения со стороны подписчиков.

Они упрекнули его в несерьезном отношении к угрозе заражения коронавирусной инфекцией. Футболист не стал как-то комментировать произошедшее и удалил свои записи из соцсетей.

Накануне стало известно, что в Таиланде задержали семерых россиян, которые также наплевали на самоизоляцию и устроили вечеринку.

«Мы получили предварительную информацию о том, что на острове Пханган задержаны семеро россиян — четверо мужчин и три женщины — за нарушение комендантского часа. Сейчас мы выясняем обстоятельства задержания», — рассказал представитель российского посольства в Бангкоке Владимир Пронин.