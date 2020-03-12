Игрок НБА шутил о коронавирусе и подхватил его. В итоге игры отменили

Игрок клуба НБА «Юта Джаз», 27-летний француз Руди Гобер шутил на тему коронавируса несколько дней назад. Позже стало известно, что Национальная баскетбольная ассоциация отменила матчи из-за заболевшего спортсмена. По неподтвержденным данным, это и есть Гобер.

Журналисты два дня назад спросили француза, как он относится к новому типу коронавируса. В ответ на это спортсмен рассмеялся и начал трогать микрофоны и стол. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

По данным портала The Athletic, недавно Руди Гобер общался с приехавшими из Франции людьми. Эта одна из европейских стран, где постоянно увеличивается число инфицированных. Тем не менее пока не ясно, как именно заразился баскетболист.

Теперь матчи НБА приостановлены на неопределенный срок. «Во время перерыва мы решим, как поступить в условиях пандемии коронавируса», — заявили в Национальной баскетбольной ассоциации.

Из-за пандемии уже отменены несколько международных мероприятий. В Канаде не состоится чемпионат мира по фигурному катанию. Его, по предварительным данным, перенесли на октябрь 2020 года. Соревнования по женскому хоккею тоже не состоятся, а матчи чемпионата Франции по футболу можно будет посмотреть только по телевидению или в интернете.