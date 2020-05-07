«Играть первую скрипку неприлично»: историк напомнил США их место во Второй мировой

«США играть первую скрипку в этом конфликте неприлично», — заявил Смолин.

Собеседник агентства упомянул про большое количество трудностей, которые выпали на долю Красной армии. Поэтому он напомнил, что СССР — «единственный победитель этой военной машины вермахта». В связи с этим политолог порекомендовал американцам быть чуть скромнее в этом вопросе и довериться российским историкам. США были «всего лишь нашими союзниками, которые вступили в противодействие Германии уже на излете», - добавил Смолин.

Кроме того, политолог напомнил, что война началась не с раздела Польши. К тому же это государство не было первой страной, на которую напала Германия. Он рассказал, что все началось не 1 сентября 1939 года, а в 1938-м. Тогда немцы и поляки начали оккупировать территорию Чехословакии и разделили ее между собой.

Ранее США представили презентацию «День победы в Европе: время празднования», посвященную 75-й годовщине победы над нацистской Германией. «Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу», говорится на слайдах. Также американцы показали фотографии преимущественно своих военных времен Второй мировой войны.