Играй, веселись, танцуй. Южнокорейская мамочка продемонстрировала, чем занимается за спиной сына

Южнокрейская актриса Ли Ми-до чуть больше года назад стала мамой. Она безумно любит своего сына, но немножко скучает по тем временам, когда у нее было время на развлечения. Об этом женщина на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков под названием «Личная жизнь мамы».

Конечно, в воспитании детей немало неожиданных, интересных и забавных моментов, но это не отменяет того, что оно является многолетней круглосуточной обязанностью. Между памперсами, кашами и сбором разбросанных игрушек Ли Ми-до нашла время, чтобы развлечься. Причем в присутствии сына Николаса, но только за его спиной.

«Мы были в Бангкоке. Я плавала в бассейне, сын находился рядом. И муж включил камеру, попросив меня принять красивую позу. Ему показалось забавным, чтобы я позировала, пока Николас занимается своими делами», — рассказала кореянка о том, как появился первый снимок из серии.

После того, как фотография была опубликована на ее странице в Instagram, появились сотни восторженных комментариев. Люди описывали свои истории из жизни, делились эмоциями. Ли Ми-до стала публиковать снимки из серии «Личная жизнь мамы» регулярно.

На фотографиях малыш Николас выглядит так, как будто не происходит ничего особенного. А за его спиной мама поет в караоке, бьет кувалдой по мишени в игровом автомате, занимается спортом, танцует, играет в аркады.

«Фотографии посвящаются всем мамам. Им приходится жертвовать многим, когда у них появляется ребенок. Не поймите меня неправильно, я люблю своего сына и сделаю все для него. Но многие мамы все-таки скучают по своей личной жизни».