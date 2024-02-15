Мир 15 февраля 2024, 09:46 «Играет как на скрипке». Сын Трампа оценил слова Путина о Байдене Трамп-младший: Путин дал понять, что может манипулировать Байденом IMAGO / Niyi Fote / Global Look Press

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Президент России Владимир Путин хочет переизбрания Джо Байдена, поскольку им легче управлять. Такое мнение в соцсети X высказал Дональд Трамп-младший.

Путин сравнил Дональда Трампа с Джо Байденом, назвав последнего «более опытным и прогнозируемым политиком». При этом на вопрос о том, кто из кандидатов в президенты США лучше, российский лидер заявил, что Байден.

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По мнению Трампа-младшего, Путин выдал секрет.

«Он предпочитает Байдена Трампу, потому что тот более предсказуемый. Другими словами, потому что он может играть на нем как на скрипке», — высказался сын кандидата в президенты от Республиканской партии США.

Выборы в США намечены на осень 2024 года. Главным фаворитом праймериз от республиканцев считается Дональд Трамп. Его противником вновь будет Байден.

Ранее Трамп назвал комплиментом слова Путина о Байдене. Он пояснил, что ему такое мнение президента России кажется лестным.