Игра в монополию и удар ниже пояса. Пользователи назвали самые необычные способы заработать

Карп с лицом человека испугал интернет-пользователей Подробнее

Под постом девушки набралось огромное количество комментариев с различными способами заработка пользователей соцсети. Некоторые рассказывали, что продавали печенье или резинки для волос, а кто-то поделился пикантным опытом. Например, одна из-подписчиц вспомнила, что ударила парня между ног.

«Солидный юноша, который хорошо заплатил, и я ни о чем не жалею», — написала она.

Юзер под ником idgaffff10 рассказал, что за деньги играл с восьмилетним вундеркиндом в монополию. Состязания проходили каждую неделю в течение трех часов.

Love_eccentrix удалось заработать не самым приятным способом. Девушка ела мороженное с бывшим парнем, который налил в десерт кетчуп, насыпал перца и разбавил газировкой с другими ингредиентами.

«Затем он сказал: „Выпей все это, и я дам тебе 40 долларов“. Я сделала себе новые ресницы в тот вечер», — поделилась она.

Среди сообщений были и другие необычные варианты. Пользователи рассказывали о том, как лизали чужие пальцы за 16 долларов, продавали грудное молоко и отправляли интимные фотографии.