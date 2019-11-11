  • Игра в монополию и удар ниже пояса. Пользователи назвали самые необычные способы заработать

    11 ноября 2019, 14:19

    Дарья Бунякова

    Наверное каждый задумывался о том, как подзаработать денег, не ходя каждый день на рутинную работу. Пользовательница Twitter под ником bratmoji решила не ломать голову и спросила о вариантах у подписчиков. Оказалось, что многие делали весьма странные вещи для получения заветных купюр.
    Игра в монополию и удар ниже пояса. Пользователи назвали самые необычные способы заработать

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    Под постом девушки набралось огромное количество комментариев с различными способами заработка пользователей соцсети. Некоторые рассказывали, что продавали печенье или резинки для волос, а кто-то поделился пикантным опытом. Например, одна из-подписчиц вспомнила, что ударила парня между ног.

    «Солидный юноша, который хорошо заплатил, и я ни о чем не жалею», — написала она.

    Юзер под ником idgaffff10 рассказал, что за деньги играл с восьмилетним вундеркиндом в монополию. Состязания проходили каждую неделю в течение трех часов.

    Love_eccentrix удалось заработать не самым приятным способом. Девушка ела мороженное с бывшим парнем, который налил в десерт кетчуп, насыпал перца и разбавил газировкой с другими ингредиентами.

    «Затем он сказал: „Выпей все это, и я дам тебе 40 долларов“. Я сделала себе новые ресницы в тот вечер», — поделилась она.

    Среди сообщений были и другие необычные варианты. Пользователи рассказывали о том, как лизали чужие пальцы за 16 долларов, продавали грудное молоко и отправляли интимные фотографии.