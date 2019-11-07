Игра со смертью. Подростка убило током из-за поврежденной зарядки смартфона

Отмечается, что в момент ЧП девушка играла на телефоне, который заряжался от электросети через старый, перемотанный изолентой провод.

Видимо, в процессе игры, кабель случайно коснулся алюминиевой рамы кровати, что привело к мгновенной смерти подростка.

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Тело девушки обнаружила ее мать. 47-летняя женщина вернулась домой и увидела, что девушка лежит неподвижно.

Бунпенг подумала, что ее дочь спит, и попыталась разбудить ее, но, прикоснувшись к телу, она почувствовала небольшой электрический удар.

Когда мать поняла, в чем дело, она отключила питание, но ее дочь была уже мертва. У девушки был ожог на левой руке в том месте, где она держала телефон.

Капитан полиции подтвердил предположения о том, что девушку убило током после прикосновения кабеля к металлической раме кровати.

«Девушка, вероятно, коснулась металлического края кровати, и ее ударило током. Однако нам необходимо собрать улики и дождаться заключения судмедэксперта, прежде чем утверждать точную причину смерти. До этого момента мы не исключаем других версий», — сообщил полицейский.

Ранее «360» писал о подростке из Казахстана, который погиб из-за взрыва смартфона. 14-летняя девочка-подросток заснула рядом с заряжающимся телефоном и положила его рядом с подушкой. Она слушала музыку, в какой-то момент аккумулятор перегрелся и взорвался.