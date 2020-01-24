Игра про заражение человечества вирусом Plague Inc. набрала популярность в Китае

Пока одни китайцы скупают медицинские маски и опасаются заразиться коронавирусом, другие распространяют вирус в игре. Plague Inc. уже заняла первое место в списке платных загрузок App Store и стала самой популярной игрой в Китае.

Как пишет портал Abacus, британская студия Ndemic Creations выпустила видеоигру Plague Inc. в 2012 году. Ее суть заключается в том, что игроку нужно заразить смертельным вирусом весь мир. Для этого предлагаются различные способы и инструменты. Победный финал один — все человечество вымирает.

Сейчас в Китае бушует коронавирус, от которого уже погибли 26 человек. На этом фоне жители Поднебесной стали чаще скачивать игру, и недавно она заняла топ-1 среди платных загрузок iOS App Store. Если учитывать еще и бесплатные приложения, то Plague Inc. находится на пятом месте.

«Я не должен шутить по этому поводу. Но когда я смотрел прямую трансляцию по вспышке в Ухане, я искренне чувствовал, что это дежавю из Plague Inc.», — приводит портал комментарий одного из пользователей Сети.

Нарастающая популярность игры неудивительна, ведь после первых сообщений о китайском заболевании в одном только Twitter появилось множество постов про Plague Inc. Люди не просто делали сравнения, а выкладывали скрины игры с изменениями под коронавирус.

Кто-то и вовсе запустил коронавирус и довел игру до победы.

Первый случай заболевания новым типом коронавируса был зафиксирован в конце 2019 года в Ухане. Сейчас заразившихся насчитывается уже более 800 человек, а погибших — 26. Власти Китая закрыли на карантин 10 городов, чтобы не допустить распространения инфекции.

Российские ученые разработали экспресс-тест на выявление вируса и планируют разработать вакцину. Все самое главное о заболевании можно прочитать в материале «360».