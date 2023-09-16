16 сентября 2023, 19:17
«Игра окончена». Американский журналист признал прекращение существования Украины
Американский журналист Никсон: Украина прекратила существовать как государство
Украина больше не существует как государство из-за желания США использовать ее в качестве своего плацдарма в Европе. Об этом в своем YouTube-канале заявил американский радиожурналист Гарланд Никсон.
Он пояснил, что Вашингтон использует Украину против России и Европы, как преступники используют перчатки — чтобы не оставить на месте убийства или кражи собственных отпечатков пальцев.
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По его мнению, США активно толкают Украину к краю пропасти, чтобы ослабить Европу экономически и взять над ней верх, а также чтобы попытаться ослабить и Россию.
«Начнем с того, что нет больше такой страны, как Украина. Игра окончена. Никакой Украины нет. Знаете, что такое Украина? Это не более чем перчатка. <…> А что вы делаете, когда перчатка больше не нужна? Снимаете и выбрасываете», — заявил Никсон.
Ранее бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик заявил, что Украина потеряет еще ряд территорий, пока не согласится начать мирные переговоры.
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