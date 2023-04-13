Эксклюзив 13 апреля 2023, 15:17 «Игра на публику». Психолог — о выступлении трансгендера на британской сцене Психолог Царева объяснила желание трансгендера быть балериной игрой на публику РИА «Новости»

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Стремление балерины-трансгендера из Великобритании афишировать свое увлечение может быть связано с хорошо продуманной тактикой для обретения популярности. Об этом «360» заявила психолог Елена Царева.

В сложившейся ситуации она увидела три главных момента: трансгендерность, стремление быть публичным и профнепригодность. Первый пункт, по словам специалиста, можно объяснить веянием зарубежной моды.

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«Вся вот эта свобода и так далее превращается в какой-то культ», — пояснила психолог.

Происходящее Царева назвала обычным театром. По ее мнению, появившиеся в Сети видео с репетиций балерины-трансгендера — хорошо продуманный контент.

«На нем можно сделать шок-контент и стать популярным. Я не верю, что это какой-то внутренний переход. Это просто игра, чтобы реализовать публичную идею, не более того», — подчеркнула она.

Герой ролика, выразила уверенность Царева, попал в русло современной моды, которая негативно влияет на подрастающее поколение.

Ранее в интернете появилось видео с репетиции балерины-трансгендера Софи Ребекки. По данным РЕН ТВ, в прошлом танцовщица была водителем грузовика и специалистом по IT. Спустя годы Ребекка поняла, что всегда хотела быть женщиной и заниматься балетом. В конечном итоге трансгендера взяли в Королевскую академию. Сейчас Софи Ребекка выступает на сцене.

Известная балерина Анастасия Волочкова в беседе с «360» призналась, что ее шокировала эта новость. По мнению артистки, таким людям не должно быть места в мире искусства. Своими действиями они позорят его и превращают в пошлость.