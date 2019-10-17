«Игра на общественное мнение»: США прикрывают свое предательство давлением на Эрдогана

Турция развернула на сирийской территории военную операцию против курдов, которые раньше были союзниками США. Вашингтон предложил закончить наступление и пригрозил ужесточением санкций. За его словами вряд ли стоит что-то серьезное, а заявление — игра на общественное мнение и попытка скрыть предательство в отношении курдов.

Как рассказал «360» директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков, изначально США использовали курдов для своих интересов. Они заключались в том, чтобы не дать России возможность стать единственным победителем ИГИЛ*. Вашингтон несколько лет делал вид, что сражается с террористами, но на деле их число все время росло.

«США оказались в ситуации, когда нужно украсть хотя бы часть победы у России. Они это сделали с помощью курдов. Курды особо не нужны, потому что ясно, что они воевать против Асада не будут. Штаты просто взяли их бросили, предали и ушли. Это хорошо всем известно», — пояснил Марков.

По его словам, было совершенно очевидно, что президент Турции Реджеп Эрдоган будет наступать на курдов и решать важные геополитические проблемы страны.

«Чтобы предательство Штатов в отношении курдов не выглядело так ужасно, они теперь давят на Эрдогана. Пытаются добиться, чтобы он не так сильно бил курдов и в какой-то мере уважал их интересы», — отметил политолог.

Марков предположил, что сейчас США могут начать угрожать еще большими санкциями турецкому лидеру. Но тот, вероятнее всего, прислушиваться к ним не будет, поскольку он не очень уважает американцев и считает, что они не знают, чего хотят в Сирии.

«При этом Эрдоган будет балансировать на том, чтобы не спровоцировать жесткие американские санкции. То есть он будет делать вид, что положительно относится к американцам, а на самом деле будет делать все по-своему», — заявил он.

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В свою очередь, Вашингтон также будет делать вид, что давит на президента Турции, угрожая ограничительными мерами.

«Это такая игра на общественное мнение, для того чтобы уменьшить вот это все общественное мнение мировое о том, что американцы просто взяли и кинули своих союзников. Но это стратегическая линия нынешних Соединенных Штатов — просто брать и кидать своих союзников, когда они не нужны. Сегодня у США нет четкой, ясной стратегии в мире», — заключил Марков.

Турция начала операцию в Сирии 9 октября, чтобы создать зону безопасности на приграничных территориях и вытеснить оттуда курдов. Как стало известно, в тот же день президент США Дональд Трамп отправил ему письмо, где попросил не развязывать военные действия. Он пригрозил разрушить экономику страны, если Эрдоган не согласится, но турецкий лидер выкинул бумагу в мусор.

*ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.