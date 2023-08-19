Мир 19 августа 2023, 11:52 «Игра на грани». Польше напомнили об опасности связей с Украиной Публицист Важеха: отношения с Украиной угрожают нацбезопасности Польши Unsplash

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Отношения с Украиной угрожают национальной безопасности Польши. Об этом напомнил польский публицист Лукаш Важеха в соцсети Х (бывший Twitter), комментируя предвыборный лозунг правящей партии страны PiS.

Он назвал лозунг «Безопасное будущее поляков» среднестатистическим и «не очень показательным».

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«Но припомним, что он представлен стороной, которая в случае Украины играла на грани, ставя под угрозу безопасность польского государства», — добавил Важеха.

Ранее он назвал глупым заявление заместителя главы польского МИД Аркадиуша Муларчика, который сравнил Россию с гитлеровской Германией в годы Второй мировой войны. Такая позиция сильно вредит государственным интересам Польши, подчеркнул публицист.

Власти Польши готовы даже отправить своих солдат на Украину, отметил польский обозреватель Михал Радзиковский. По его мнению, они могут пойти на такой шаг для борьбы с «мнимой российской угрозой», при этом возможные жертвы никого волновать не будут.