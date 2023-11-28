Мир 28 ноября 2023, 19:13 Игорь Краснов прибыл в Алжир с рабочим визитом Генпрокурор России Краснов прилетел в Алжир

Читать 360tv в

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Алжир с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Краснов возложил венок к монументу героям войны за независимость Алжира. Этот памятник открыли по случаю 20-летия освобождения алжирского народа. Высота мемориала достигает 92 метров, он состоит из трех стилизованных железобетонных пальмовых листьев, амфитеатра, музея и Вечного огня. У подножия каждого листа установили скульптуры алжирских солдат.

Реклама

Накануне в рамках сотрудничества с партнерами из Алжира представители российской Генпрокуратуры прочли курс лекций о главных направлениях в специфике деятельности надзорного ведомства РФ.

В рамках рабочего визита Краснова планируется подписание протокола о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Министерством юстиции Алжира.

Ранее Игорь Краснов встретился в Москве с председателем комитета по надзору и противодействию коррупции Королевства Саудовская Аравия Мазином Бин Ибрагимом Аль-Кахмусом. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о сотрудничестве.