28 ноября 2023, 19:13
Игорь Краснов прибыл в Алжир с рабочим визитом
Генпрокурор России Краснов прилетел в Алжир
Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Алжир с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Краснов возложил венок к монументу героям войны за независимость Алжира. Этот памятник открыли по случаю 20-летия освобождения алжирского народа. Высота мемориала достигает 92 метров, он состоит из трех стилизованных железобетонных пальмовых листьев, амфитеатра, музея и Вечного огня. У подножия каждого листа установили скульптуры алжирских солдат.
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Накануне в рамках сотрудничества с партнерами из Алжира представители российской Генпрокуратуры прочли курс лекций о главных направлениях в специфике деятельности надзорного ведомства РФ.
В рамках рабочего визита Краснова планируется подписание протокола о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Министерством юстиции Алжира.
Ранее Игорь Краснов встретился в Москве с председателем комитета по надзору и противодействию коррупции Королевства Саудовская Аравия Мазином Бин Ибрагимом Аль-Кахмусом. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о сотрудничестве.
Генпрокуратура РФ
Африка
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