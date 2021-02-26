Игорь Додон назвал Майю Санду «фюрером», окруженным «покемонами»

Экс — президент Молдавии Игорь Додон в рамках своей еженедельной передачи «Президент Игорь Додон отвечает» заявил, что послам всех зарубежных стран лучше не вмешиваться во внутренние дела государства, написал сайт «Утро.ру».

Он отметил, что действующий лидер Молдавии Майя Санду узурпировала власть. Как считает политик, президент нарушает Конституцию, не скрывая этого.

«Сейчас у нас складывается такая же ситуация, как в прошлом веке в нацистской Германии, когда один из лидеров нацистов сказал, что „Мой фюрер — моя Конституция“. В молдавской политике уже есть „покемоны“ и „балаболы“, теперь появился и фюрер», — привел цитату Додона «Интерфакс».

Помимо прочего, бывший лидер страны заметил, что послы США, ЕС и других государств не реагируют на нарушение основного закона республики со стороны Санду. Он подчеркнул, что дипломаты «набрали в рот воды и спрятали голову в песок».