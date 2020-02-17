Игорь Чайка пообещал отремонтировать дом-музей Пушкина в Молдавии

Последний раз дом-музей Пушкина в Молдавии реставрировали более 30 лет назад. Здание давно пора отремонтировать, и это будет сделано уже к осени. Все финансовые расходы взял на себя Игорь Чайка.

К бизнес-послу «Деловой России» в Молдавии Игорю Чайке обратился за помощью врио директора дома-музея Пушкина Михаил Лупашко. Он попросил посодействовать в реставрации здания, где ремонтные работы не проводили с 1987 года. По словам Лупашко, кишиневский музей Пушкина — один из двух сохранившихся в первозданном виде домов, где жил великий поэт.

В конце января в музей приезжал президент Молдавии Игорь Додон, который оценил состояние здания.

«Памятник архитектуры <…> нуждается в срочных работах по комплексному капитальному ремонту — и прежде всего кровли. Муниципальный и государственный бюджеты на 2020 год не предусматривают расходов на дом-музей Пушкина, а процедура выделения средств заняла бы длительное время», — написал Додон в Facebook.

Россия уже перечислила Молдавии 2,5 миллиона лей (более 8,9 миллиона рублей). Эти деньги пошли на проведение экспертиз и проектирование. После подготовки документации на ремонт предоставят еще порядка 1,5 миллиона лей.

«Дом-музей А. С. Пушкина является символом дружбы с нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией, одинаково исторически ценный и для молдавских, и для российских граждан», — отметил молдавский лидер.

Ремонтные работы планируют завершить уже к этой осени. Обновленный дом-музей встретит первых посетителей 21 сентября. В этот день будет отмечаться 200-летие со дня начала кишиневской ссылки Пушкина.