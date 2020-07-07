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    07 июля 2020, 02:10

    Австралийцы снова начали находить иголки в клубнике

    Арина Гудилова

    Жители Австралии опять бояться покупать фрукты. Уже появилось несколько случаев, когда жители нашли внутри ягод они обнаружили острые иголки и металлические кнопки.
    Австралийцы снова начали находить иголки в клубнике

    Полиция начала расследовать новые инциденты с нахождением металлических предметов в продуктах, пишет РИА «Новости». В период с 27 июня по 1 июля произошло три подобных случая в магазине сети Woolworths в торговом центре в пригороде Аделаиды.

    «Металлические иголки были обнаружены в упаковке с клубникой и в авокадо, канцелярские кнопки были обнаружены в буханке хлеба», — сообщает полиция.

    Полицейские считают, что инородные предметы поместили в пищу намерено. Компания Woolworths сотрудничает с полицией, а также начала собственное расследование.

    Это не первый случай, когда австралийцы находят что-то несъедобное в продуктах. В 2018 году в клубнику и другие фрукты иголки засовывала 50-летняя сотрудница клубничной фермы. Так она мстила своему работодателю. В октябре 2019 у женщины появился подражатель, он засовывал швейные иголки в виноград.