Киселев предложил игнорировать возмущения Киева по продаже «Массандры»

Ведущий Дмитрий Киселев считает, что не стоит обращать внимания на угрозы киевских властей по поводу продажи крупнейшего в Крыму винного предприятия «Массандра». Он считает, что экономика страны никогда бы не потянула такое предприятие.

Крым развивается по здоровой экономической модели, по мнению Киселева. Все годы, пока он был под Украиной, регион был обделен вниманием: не строились дороги и мосты, не добывалась вода.

«Ну это, знаете, как говорят, есть хорошая русская пословица „Потерявши голову, по волосам не плачут“ (в оригинале пословица звучит: „Снявши голову, по волосам не плачут“ — прим. ред.). Виноградарство и виноделие приходило в упадок, было масса фальсификата. А сейчас естественно, что „Массандра“, как крупнейшее предприятие Крыма нуждается в многомиллиардных инвестициях», — сказал он.

В предприятие, по мнению Киселева, нужно вложить огромные деньги. Украина, даже если бы Крым принадлежал ей, не может позволить себе такие инвестиции.

«Так что это какая-то глупость, и вообще не стоит на это обращать внимание. Это не имеет никакого практического значения. Знаете, есть хорошее педагогическое правило, так сказать, учить детей не оборачиваться на свист, будь то девушка или юноша. Вот это такой свист, на который не нужно оборачиваться», — заключил ведущий.

Ранее крупнейшее винное предприятие Крыма — «Массандру» — приобрела структура банка «Россия». Сделку по винзаводу закрыли на сумму 5,327 миллиарда рублей. На это отреагировал замглавы МИД Украины Эмине Джапарова. Она пригрозила, что Россия будет нести ответственность за продажу предприятия.