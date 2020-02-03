ИГ* заявило о причастности к теракту в Лондоне

«Совершивший вчера теракт в районе Стретхэм на юге Лондона — террорист „Исламского государства“*» — сказано в сообщении террористов.

В заявлении уточняется, что боевик пошел на атаку в ответ на призывы ИГ* нападать на граждан стран, которые входят в антиисламистскую коалицию.

Неизвестный 2 февраля с ножом набросился на людей. Он ранил несколько человек. Полиция застрелила нападавшего. На теле террориста нашли пояс смертника. Однако в итоге оказалось, что это был муляж.

Великобритания назвала случившееся террористическим актом, связанным с исламизмом. Расследованием дела занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

В декабре 2019 года такой же случай произошел на одном из мостов Лондона. Британец пакистанского происхождения Усман Хан напал на пятерых людей с двумя кухонными ножами. Погибли два человека.

*"Исламское государство"/ ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.