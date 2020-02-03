    03 февраля 2020, 15:30

    ИГ* заявило о причастности к теракту в Лондоне

    Наза Салех Захи

    «Исламское государство»* взяло на себя ответственность за атаку на юге Лондона. Об этом сообщило агентство Reuters.

    «Совершивший вчера теракт в районе Стретхэм на юге Лондона — террорист „Исламского государства“*» — сказано в сообщении террористов.

    В заявлении уточняется, что боевик пошел на атаку в ответ на призывы ИГ* нападать на граждан стран, которые входят в антиисламистскую коалицию.

    Неизвестный 2 февраля с ножом набросился на людей. Он ранил несколько человек. Полиция застрелила нападавшего. На теле террориста нашли пояс смертника. Однако в итоге оказалось, что это был муляж.

    Великобритания назвала случившееся террористическим актом, связанным с исламизмом. Расследованием дела занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

    В декабре 2019 года такой же случай произошел на одном из мостов Лондона. Британец пакистанского происхождения Усман Хан напал на пятерых людей с двумя кухонными ножами. Погибли два человека.

    *"Исламское государство"/ ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.