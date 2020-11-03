ИГ* взяло ответственность за теракт в Вене

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ*) взяла на себя ответственность за теракт, совершенный накануне в австрийской Вене. В заявлении группировки сказано, что атаку совершил Абу Дуджана Аль-Албани.

Как сообщил Telegram-канал Directorate 4, террористы заявили, что ранены и убиты 30 человек. Австрийские власти утверждают, что жертвами нападения стали пять человек и еще 17 были ранены. Кроме того, по данным полиции в атаке участвовали несколько террористов.

Связанное с террористами исламское агентство сообщило, что перед нападением боевик в соцсетях опубликовал свой снимок с оружием, аналогичным тому, что было обнаружено на месте ликвидации террориста. Принадлежность Аль-Албани к сторонникам ИГ* подтвердил на пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Правоохранители установили личность уничтоженного боевика. Им оказался 20-летний австриец албанского происхождения Куйтим Фейзулай. Он уже оказывался в поле зрения силовиков из-за принадлежности к террористической организации. В апреле 2019 года Фейзулай был приговорен к 22 месяцам тюрьмы, но вышел условно-досрочно 5 декабря как несовершеннолетний.

* — террористическая организация, запрещена в РФ.