ИГ взяло ответственность за гибель египетских военных на Синайском полуострове

Ответственность за атаку на Синайском полуострове, в результате которой погибли офицер и десять солдат армии Египта, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Отделение „Исламского государства“* в Египте взяло на себя ответственность за нападение на водонасосную станцию к востоку от Суэцкого канала, в результате которого погибли по меньшей мере 11 военных», — говорится в сообщении агентства.

ЧП произошло в субботу, 7 мая. Представитель вооруженных сил Египта сообщил, что группа террористов напала на водонасосную станцию, расположенную к востоку от Суэцкого канала. Отражая атаку, погибли офицер египетской армии и 10 солдат. Пять террористов получили ранения.

США осудили атаку террористов. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

* ИГ («Исламское государство») — террористическая организация, запрещена в РФ.