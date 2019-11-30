ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Группировка опубликовала соответствующее сообщение на своих ресурсах в интернете, при этом, не предоставив никаких доказательств того, что автор нападения — действительно член ИГ*.

Нападавший застрелен, двое прохожих погибли. Что известно о нападении на Лондонском мосту Подробнее

В пятницу 29 ноября неизвестный мужчина на Лондонском мосту в столице Великобритании напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек, двое погибли.

По словам очевидцев, прохожие смогли обезвредить мужчину и даже отобрать нож. Прибывшая полиция открыла огонь на поражение после того, как на нем был замечен муляж взрывного устройства.

На этом же месте 3 июня 2017 года был совершен другой теракт, ответственность за который также взяло на себя ИГ*. В толпу людей въехал фургон, в результате чего погибло восемь человек

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.