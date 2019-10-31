ИГ* подтвердило смерть аль-Багдади

Также в террористической организации подтвердили гибель помощника аль-Багдади — Абу Аль-Хасана Аль-Мухаджира. Об этом сообщило агентство AMAQ, связанное с ИГ*.

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27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что лидер группировки ИГ* — Абу Бакр аль-Багдади — ликвидирован. По словам главы Белого дома, он подорвал себя при помощи пояса смертника во время бегства от американских военных в тоннеле. Здание, под которым находился этот тоннель, разбомбила американская авиация.

По данным СМИ, аль-Багдади еще при жизни, летом 2019 года, выбрал себе преемника. Им стал бывший офицер армии Саддама Хусейна — Абдулла Кардаш.

После того, как Кардаш взял управление ИГ* в свои руки, аль-Багдади фактически не управлял группировкой.

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России и в других странах мира.