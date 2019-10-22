ИГ* начало вербовать молодежь через TikTok с фильтрами и сердечками

Публикации делались от лица более чем двух десятков аккаунтов. В роликах были изображены убитые люди, а также показаны вооруженные мужчины и женщины, которые называли себя «гордыми джихадистами». Украшены ролики были розовыми сердечками. В некоторых видео были использованы украшающие фильтры и звездочки — для девичьей аудитории.

«Мы клянемся в верности до смерти», — звучало в песне под одним из видео.

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Представители социальной сети уже заявили, что забанили все аккаунты, с которых публиковали пропагандистские материалы. Ролики были оперативно удалены.

По словам экспертов, пропаганда, оформленная в виде красочных клипов, скорее достигает своего зрителя, чем любые проповеди или дебаты. Падкая на яркое молодежь проглатывает такие материалы не задумываясь. Кроме того, навязчивые мотивы песен надолго остаются в памяти — их напевают и насвистывают.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.