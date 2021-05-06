Боевики испытали в Ираке биологическое оружие на заключенных. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на доклад следственной группы ООН (ЮНИТАД).

Речь идет о преступлениях, совершенных террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*. В докладе написано, что преступные действия совершались против езидов — курдской этноконфессиональной группы, проживающей в основном на севере Ирака. По мнению организации, содеянное равносильно военным преступлениям и геноциду.

По их данным, ИГ* использовало химическое оружие против мирных жителей в 2014–2016 годах.

Сейчас перед ЮНИТАД стоит задача содействовать привлечению виновных к ответственности во всем мире за страшные преступления, совершенные террористической организацией.

По данным СМИ, несколько дней назад одного из главарей запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство»* задержали в Стамбуле. Считается, что задержанный террорист был правой рукой и ближайшим соратником уничтоженного главаря Абу Бакра аль-Багдади.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.