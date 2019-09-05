Иерусалимский патриарх впервые высказался о церковном расколе на Украине
Иерусалимский патриарх Феофил III обозначил, что он признает в Незалежной лишь Украинскую православную церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на официальный сайт Московского патриархата.
По данным издания, соответствующее заявление Феофил III сделал во время беседы с митрополитом Минским и Заславским Павлом.
Иерарх обратил внимание на слова святых отцов о том, что раскол — это самый тяжкий грех, который можно совершить против Божественной любви, лежащей в основе единства Церкви. Отмечается, что это первое официальное заявление, которое было сделано Иерусалимским патриархом по поводу церковного раскола в Незалежной.