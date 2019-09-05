Иерусалимский патриарх впервые высказался о церковном расколе на Украине

По данным издания, соответствующее заявление Феофил III сделал во время беседы с митрополитом Минским и Заславским Павлом.

Иерарх обратил внимание на слова святых отцов о том, что раскол — это самый тяжкий грех, который можно совершить против Божественной любви, лежащей в основе единства Церкви. Отмечается, что это первое официальное заявление, которое было сделано Иерусалимским патриархом по поводу церковного раскола в Незалежной.