Мир 02 февраля 2024, 03:58 «Идут батальонами». На Украине испугались притока российских добровольцев Полковник СБУ Стариков: российские добровольцы массово идут в ВС РФ РИА «Новости»

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Среди российских граждан есть много добровольцев, желающих отправиться в зону специальной военной операции, чем Украина похвастаться не может. Об этом в интервью YouTube-каналу «Да это так» рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Северный сосед вообще не испытывает проблем в сборе добровольцев. Отдельный батальон идет и записывается», — пожаловался офицер.

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Украинские власти не смогли добиться таких же результатов, отметил Стариков. Он также призвал депутатов Верховной Рады показать личный пример согражданам, отправившись на службу в штурмовые отряды. По его словам, сейчас украинцы не испытывают никакого желания защищать свою страну, поэтому их тащат в военкоматы силой.

Ранее писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) оскорбила добровольцев спецоперации, назвав их безработными. Также она оценила позицию по СВО некоторых своих коллег, отметив, что Захар Прилепин якобы отрекся от звания человека. Сейчас Улицкая живет в Берлине.