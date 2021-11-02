Идущий в Черное море флагман США Mount Whitnеу зашел в Стамбул. Видео

Флагман Шестого флота Военно-морских сил США USS Mount Whitney, который направляется в Черное море, 1 ноября сделал остановку в Стамбуле. С помощью турецких буксиров он пришвартовался к причалу на мысе Сарайбурну.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба 6-го флота. Корабль также попал на видео, которое появилось в соцсетях.

Эсминец Mount Whitney считается одним из самых совершенных кораблей типа C4I. Его команда способна передавать и принимать огромные объемы информации. На борту флагмана сейчас находятся офицеры флотских штабов, командование ударных сил, готовое к взаимодействию с военно-морскими силами НАТО.

Совместная операция альянса и флота США началась 30 октября. В Черное море вошел ракетный корабль ВМС США USS Porter. С ним после Стамбула должен встретиться эсминец Mount Whitney.

Президент России Владимир Путин отметил, что оба американских корабля можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия способна обеспечить свою безопасность, хотя появление американских кораблей в Черном море стабильности в мире не добавляет.