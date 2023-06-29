Мир 29 июня 2023, 10:18 «Идти вперед и яростно сражаться». Украинские разведчики пожаловались на требования Запада The Economist: разведка Украины пожаловалась на призывы союзников наступать активней Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Западные союзники недовольны медленным продвижением Вооруженных сил Украины. Источники в военной разведке страны сказали изданию The Economist, что их подталкивали к более активным боевым действиям, но отказывались ускорить поставку вооружений.

Собеседники журналистов заявили, что украинские войска сосредоточились на окружении Артемовска и попытке перерезать снабжение российских войск, а также на Херсонской области, чтобы перебраться на левый берег Днепра после схода воды. Американские и европейские официальные лица недовольны слишком медленным продвижением.

Реклама

«Некоторые партнеры говорят нам идти вперед и яростно сражаться, но они также не торопятся с доставкой необходимого нам оборудования и оружия», — сказали журналистам в военной разведке Украины.

Атаки на хорошо защищенные российские позиции, включая минные поля, показали недостаточную подготовленность войск киевского режима, заявил автор статьи. ВСУ понесли большие потери в личном составе и технике. Командиры попытались защитить своих бойцов, но союзники настояли, что отсутствие шока и импульса в долгосрочной перспективе обернется для них еще большими жертвами.