Как рассказал актер в своем обращении, результаты анализа он получил сегодня. Он сообщил, что чувствует себя хорошо, симптомов пока нет. Он находится дома на карантине.

Эльба призвал поклонников не поддаваться панике и рассказал, что будет держать подписчиков в курсе событий.

Ранее коронавирус добрался и до Голливуда. Стало известно, что американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сдали анализы на коронавирус, и получили положительный результат. Они решили пройти тест из-за легкого недомогания, которое почувствовали, находясь в Австралии.