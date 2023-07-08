Мир 08 июля 2023, 23:44 «Идите к черту со своими советами». Бывший посол Украины нахамил немецкому политику Замглавы МИД Украины Мельник нахамил депутату Германии за критику кассетных боеприпасов U.S. Department of Defense

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Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник в Twitter оскорбил депутата бундестага от СДПГ Ральф Стенгер, а также других политиков, которые выступили против поставок ВСУ кассетных боеприпасов.

Стенгер был одним из тех, кто раскритиковал решение США о передаче Украине кассетных бомб. Он отметил, что их применение неизбежно приведет к гибели мирных жителей.

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«Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите», — в ответ в хамской форме заявил замглавы украинского МИД.

Пользователи негативно оценили такое высказывание. Реакцию украинского дипломата они сочли позором. Комментаторы отметили, что Мельнику следовало бы не требовать большей эскалации, а наоборот, призывать к переговорам.

США передадут Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Как объяснял американский лидер Джо Байден, такое решение приняли из-за того, что и у Украины, и у США заканчивались обычные снаряды. При этом в Штатах признали, что применение кассетных боеприпасов влечет за собой риски для гражданского населения. Украина, по мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, заплатит за это жизнью собственных людей.