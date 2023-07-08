08 июля 2023, 23:44
«Идите к черту со своими советами». Бывший посол Украины нахамил немецкому политику
Замглавы МИД Украины Мельник нахамил депутату Германии за критику кассетных боеприпасов
Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник в Twitter оскорбил депутата бундестага от СДПГ Ральф Стенгер, а также других политиков, которые выступили против поставок ВСУ кассетных боеприпасов.
Стенгер был одним из тех, кто раскритиковал решение США о передаче Украине кассетных бомб. Он отметил, что их применение неизбежно приведет к гибели мирных жителей.
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«Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите», — в ответ в хамской форме заявил замглавы украинского МИД.
Пользователи негативно оценили такое высказывание. Реакцию украинского дипломата они сочли позором. Комментаторы отметили, что Мельнику следовало бы не требовать большей эскалации, а наоборот, призывать к переговорам.
США передадут Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Как объяснял американский лидер Джо Байден, такое решение приняли из-за того, что и у Украины, и у США заканчивались обычные снаряды. При этом в Штатах признали, что применение кассетных боеприпасов влечет за собой риски для гражданского населения. Украина, по мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, заплатит за это жизнью собственных людей.
Германия
Оружие
Украина
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