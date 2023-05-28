Мир 28 мая 2023, 23:04 «Идите к черту со своей Украиной». Харьковчане подрались во Львове с местными жителями Харьковчане подрались во Львове с местными жителями из-за бандеровского лозунга РИА «Новости»

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Харьковчане приехали во Львов и подрались с местными жителями на почве политических дебатов. Потасовка произошла в микрорайоне Левандовка на улице Озерной, сообщил портал «Русская весна».

Харьковчане вышли на улицу после застолья, в какой-то момент вступили с местными в перепалку, которая быстро переросла в драку. По словам очевидцев, стычку спровоцировали харьковчане негативными высказываниями об Украине.

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«На бандеровский лозунг „Слава Украине!“ они грубо ответили: „Идите *** (к черту — прим. ред.) со своей Украиной!“» — сказано в сообщении.

В итоге один Житель Львова и один харьковчанин получили серьезные травмы. Они госпитализированы. Другие отделались легкими увечьями, от поездки в больницу они отказались.

Ранее сообщалось, что немцы отреагировали на пост замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева и попросили Россию полностью забрать территорию Украины. Сам Медведев перечислил три сценария исчезновения страны, причем во всех трех украинские земли должны отойти европейским государствам.