facebook_pixel
    27 августа 2022, 10:52

    «Идиоты». Пушков высказался об американцах, которые не могут найти Россию на глобусе

    Сенатор Пушков назвал «идиотами» американцев, которые хотят развязать ядерную войну с Россией

    Глеб Гладков

    Американские «идиоты» всяких разновидностей ведут дело к ядерной войне. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Таким образом парламентарий прокомментировал видеоролик американского стримера, который в игровом симуляторе ядерной войны хотел уничтожить Россию, но не смог найти ее на земном шаре и с криком «Пока, Россия!» уничтожил Соединенные Штаты.

    «Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне», — написал Пушков.

    К тому же он вынужден был отметить, что между первыми и вторыми нет особой разницы, ведь и те, и другие думают, что ядерная война — это просто компьютерная игра такая.

    Ранее бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что тот факт, что НАТО продолжает существовать, — это большая трагедия для всей западной цивилизации. Дальнейшее расширение НАТО за счет вступления Финляндии и Швеции политик назвал «ужасным».