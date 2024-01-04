Мир 04 января 2024, 03:46 «Идиотизм». Макгрегор — об антироссийской провокации США в Финляндии Полковник Макгрегор: США превратят Финляндию в магнит для атаки со стороны РФ РИА «Новости»

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США могли бы разместить ракетные установки в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответные меры. Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Я предполагаю, что мы разместим там ракеты, если нам разрешат. Превратим Финляндию в магнит для атаки», — предположил офицер.

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Полковник отметил, что сейчас в Финляндии, как и в Швеции господствует страх перед российским нападением, причем безо всяких на то оснований. Макгрегор назвал это идиотизмом.

Он также заметил, что на финской территории уже размещены американские военные.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия не видит выгоды Финляндии от вступления в НАТО, поскольку в случае обострения отношений между РФ и альянсом именно эта северная страна пострадает первой.

Россия уже отреагировала на решение финских властей. Президент РФ Владимир Путин анонсировал воссоздание Ленинградского военного округа на границе с Финляндией, чтобы с концентрировать там определенные воинские подразделения.