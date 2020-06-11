По словам режиссера, на классические произведения искусства не должно влиять то, что происходит сейчас в мире.

«Идиотизм да и все. Есть масса вещей, которые являются значимыми произведениями искусства не только в кино, но и в живописи, и в литературе. Если их сопоставляют с современными воззрениями о морали, о политкорректности, то три четверти искусства уйдет в сторону. Это яркий пример того, что не нужно делать», — пояснил Бортко.

Напомним, фильм «Унесенные ветром» вышел в 1939 году и стал первой полнометражной цветной картиной. Актриса Хэтти Макдэниел, которая снялась в фильме, была первой афроамериканкой, получившей премию «Оскар».