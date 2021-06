«Иди к черту»: основатель Pink Floyd резко ответил на просьбу Цукерберга

Основатель Facebook Марк Цукерберг захотел использовать вторую часть песни Another Brick in the Wall. Но один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс крайне резко ответил на просьбу продать права на композицию.

Во время проведения форума в поддержку основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа музыкант показал письмо от Цукерберга. Он пояснил, что бизнесмен хочет получить права на вторую часть песни, чтобы использовать ее в фильме для продвижения Instagram. «Так вот, это официальное послание от Марка Цукерберга в мой адрес <…> с предложением огромной, гигантской суммы денег, и мой ответ: иди к черту! Ни за что!», — заявил Уотерс. Запись мероприятия появилась на Youtube-канале The People’s Forum NYC. По словам основателя группы, он не собирается участвовать в предложенной чуши. При этом он назвал Цукерберга мелким мерзавцем и «одним из самых властных придурков в мире». Музыкант отметил, что с помощью фильма соцсети хотят сделать еще больше, чтобы продолжить продвигать цензуру и не позволить поднимать тему о Джулиане Ассандже. Сейчас Ассандж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Его приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.