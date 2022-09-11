Инициативу Хабека по проверке отопления для экономии энергии оценили в 10 миллиардов евро | 360°

Мир 11 сентября 2022, 05:54 Поделиться Telegram

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Viber Инициативу Хабека по проверке отопления для экономии энергии оценили в 10 миллиардов евро Die Welt: идея Хабека проверить отопление для экономии энергии обойдется в миллиарды евро РИА «Новости»

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Инициатива главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека по генеральной проверке систем отопления в домах граждан может обойтись правительству в 10 миллиардов евро, написала газета Die Welt.

Данные меры рассчитаны на два этапа: на первом комиссия проверит имеющиеся отопительные приборы на соответствие новым нормам энергопотребления. Далее подходящие приборы модифицируют для экономной работы.

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Однако предложение Хабека немецкие бизнесмены восприняли в штыки. Предприниматели не понимают, как эта задумка будет реализована.

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«Усилия для инспекций огромны: вам нужны инженеры и специалисты по отоплению, которые обследуют каждую комнату в каждой квартире», — заметила глава Федеральной ассоциации немецких компаний в области жилищного строительства Ингеборг Эссер.

Власти Германии пытаются найти выход из энергетического кризиса. Правительства стран-членов ЕС планировали ввести потолок цен на российские энергоресурсы, однако после переговоров отказались от этой идеи.

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