Эксклюзив 13 апреля 2023, 22:15 «Идет ва-банк». Трамп не случайно указал на причастность США к подрыву «Северных потоков» Военный эксперт Михайлов: Трамп указал на причастность США к подрыву «Северных потоков» РИА «Новости»

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Некомпетентность действующих властей США может стать причиной третьей мировой войны, сказал бывший американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Такое высказывание Трамп сделал, опираясь на достоверную информацию о причастности Штатов к взрыву на «Северных потоках», которую ему удалось получить, объяснил «360» специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

По его словам, высказывания Трампа подтверждаются выводами многих аналитиков, которые ранее обвинили США в подрыве газопровода «Северный поток».

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«Трамп идет ва-банк. Я думаю, что у него есть возможности получить информацию о том, кто на самом деле подорвал „Северный поток“. Он сейчас понимает, что идет гонка за президентское место, и осознает, что его могут посадить, ведь идет такая борьба, которая может привести к гражданскому столкновению США», — отметил Михайлов.

По мнению Трампа, действующий глава Белого дома Джо Байден ведет США к катастрофе, напомнил военный эксперт.

«Думаю, это будет не первое заявление Дональда Трампа, которое будет обсуждать весь мир», — считает он.

По мнению Михайлова, бывший президент США буквально прямо заявил о причастности Соединенных Штатов к диверсиям на газопроводе, а дальше от него можно ждать еще больше разоблачений. Таким образом, внутриполитическая борьба в США будет только накаляться.

«Вполне вероятно, что это даже может привести к гражданской войне. Поэтому, если ничего не изменится, то Соединенные Штаты ждет большая катастрофа», — резюмировал военный эксперт.

Ранее Трамп назвал «самой позорной» в истории страны утечку разведданных. В этом он заподозрил нынешнего главу государства Джо Байдена.