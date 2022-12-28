Эксклюзив 28 декабря 2022, 14:11 «Идет грызня». Российский газ назвали причиной конфликта между Францией и Германией Эксперт комитета Госдумы по энергетике Калачев: власти ЕС исполняют волю США и Британии РИА «Новости»

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Депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Филипп Танги пожаловался на нечестный энергетический договор с Германией. Эксперт комитета Госдумы по энергетике Андрей Калачев рассказал «360», что напряженные отношения между двумя европейскими странами возникли из-за споров об остатках российского газа, который традиционно распределяли на территории ФРГ.

В странах Евросоюза существовал определенный энергетический баланс, отметил Калачев. Этот баланс был основан на российских энергоносителях. Франция получала газ из России через территорию Германии, а после сокращения поставок голубого топлива энергетический баланс серьезно нарушился.

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«Поэтому идет грызня за те остатки газа, которые все-таки приходят из России — ведь газовые хранилища удалось заполнить на 95%. Правда, сейчас они очень активно расходуются — не так, как они расходовались обычно. Видимо, из-за этого идет драка между Германией и Францией, потому что Франции не хватает энергии, и она вынуждены переходить на дрова, чтобы не вырубить все леса в Европе, приходится вводить талонную систему — так регулировать этот рынок», — подчеркнул собеседник «360».

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Андрей Калачев добавил, что все было бы проще, если бы Евросоюз обладал больше долей суверенности, чем он имеет сейчас. По словам эксперта, нынешняя зима уже показала недовольство населения европейских стран внешней политикой, которую проводит ЕС.

«Дело в том, что лица, принимающие решения в Евросоюзе, почти все являются ставленниками Соединенных Штатов и Великобритании. При всей банальности этой фразы, это так. Они просто исполняют их решения, их волю», — отметил Калачев.

Собеседник «360» добавил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от социальных потрясений в ЕС, к которым он идет достаточно уверенно. По мнению Калачева, все продлится максимум год, но уже сейчас видно сигналы о постепенном развороте в сторону нормализации отношений с Россией. Примером тому он назвал разрешение компании Microsoft скачивать программу Windows для россиян.

Французский депутат Жан-Филипп Танги пожаловался, что соглашение с Германией о взаимных поставках энергоносителей не отвечает национальным интересам Франции. По мнению парламентария, республике пришлось усилить «газовую взаимосвязь» с ФРГ.