Идею Зеленского о совместном патрулировании оценили в Кремле

Песков подчеркнул, что идею о совместном патрулировании на территории Донбасса требуется обсуждать с главами самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Однако Киев не стремится к этому диалогу.

«Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса», — заявил Песков.

На Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей 14–16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании Киева провести всеукраинские выборы в органы местного самоуправления, включая ЛНР и ДНР.