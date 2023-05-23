Мир 23 мая 2023, 17:57 Идею запретить польским фурам ездить по России оценили в Центре сотрудничества «Европа» Эдуард Попов: это только первые ответные меры России

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Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов в разговоре с радиостанцией Sputnik оценил предложение Госдумы запретить польским фурам ездить по территории России.

По его словам, эти меры — только начало пути.

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«Разговор России и Польши только начинается, и это только первые из тех ответных мер, которые Россия может применить в отношении русофобского режима Польши», — сообщил Попов.

Он также добавил, что врагом России является не польский народ, а правящий в Польше режим.

Ранее в Госдуме предложили останавливать польские фуры на границе для дальнейшей передачи груза российским перевозчикам. А водителей польских фур хотят лишить возможности заправляться топливом по российским ценам.