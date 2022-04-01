Идею заменить российский газ на американский назвали абсурдной в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал предложение заменить дешевый российский газ дорогим американским. По его словам, эта инициатива является абсурдной и губительной для экономики, написала «Политика сегодня».

Он также отметил, что через океан нельзя оперативно доставить сжиженный природный газ в тех объемах, которые необходимы европейским странам.

«Альтернативы поставкам газа из России в Европу и, в частности в Венгрию, в ближайшей перспективе не существует. Есть страны, которые по своему географическому положению не могут отказаться от российских нефти и газа, хотя бы потому, что у них нет выхода к морю и терминалов для приема СПГ, а также других трубопроводов, протянутых к их территории», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что если в стране не будет источников энергии из России, то не будет энергии вообще.