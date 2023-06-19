Мир 19 июня 2023, 12:05 Идею строительства высокоскоростной железнодорожной дороги в Минск рассмотрят в Минтрасе Минтранс поддержал идею рассмотреть строительство железнодорожной ВСМ в Минск

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Министерство транспорта согласилось с идеей рассмотреть возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска. Об этом сообщил глава ведомства Виталий Савельев, его слова привело РИА «Новости».

«На днях буквально мы рассмотрели этот вопрос еще раз. Готовимся к его обсуждению на уровне правительства. Подавляющее число членов кабмина за строительство магистрали», — сказал министр.

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По его словам, инвесторы для реализации такого проекта есть.

«Уже функционирующая высокоскоростная железнодорожная магистраль из Москвы до Санкт-Петербурга вполне может быть продлена до Минска», — отметил Савельев.

Ранее сообщалось, что Минтранс планирует открыть новые маршруты высокоскоростного железнодорожного сообщения, которые соединят Москву с Владимиром, Казанью, Адлером и Краснодаром.