Идею США разместить дивизию на границе с Украиной назвали предвестником шторма | 360°

Мир 23 октября 2022, 21:00 Идею США разместить дивизию на границе с Украиной назвали предвестником шторма Президент Сербии Вучич: размещение дивизии США в Румынии обострит ситуацию на Украине Unsplash

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Размещение в Румынии, у границы с Украиной, 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск Соединенных Штатов может резко обострить ситуацию, создать «идеальный шторм». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передало РИА «Новости».

«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. <…> Когда вы видите, что американцы прислали свое самое лучшее подразделение, <…> привезли в Румынию, в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет», — заявил он.

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Вучич сказал, что ему ясно, «как это будет развиваться дальше». Он отметил, что ни одна из сторон не собирается уступать.

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Ранее стало известно, что Сербия закрыла свое посольство на Украине. Дипведомство также напомнило о призыве властей Сербии к соотечественникам покинуть территорию Украины. С аналогичной просьбой выступило посольство Казахстана в Киеве. МИД Китая тоже сделал обращение к представителям нации с призывом покинуть Украину.