16 декабря 2022, 15:15
Идею создания органа по борьбе с «российской дезинформацией» раскритиковали в Германии
Немецкий адвокат Андре Томасхаузен раскритиковал идею депутата бундестага Роберта Фарле о создании органа по борьбе с «российской дезинформацией». Об этом сообщил RT.
Как заметил адвокат, не стоит возвращаться к порядкам военного времени.
Реклама
«Люди — каждый человек в отдельности — должны сами определять, что они считают убедительным, а что нет, (а также. — ред.) от чего им нужна защита, а от чего нет», — добавил Томасхаузен.
Реклама
При этом адвокат отметил, что общественные вещательные корпорации будут добиваться цели, объявленной ранее немецким канцлером Олафом Шольцем.
Германия
Реклама
Реклама