Мир 16 декабря 2022, 15:15 Идею создания органа по борьбе с «российской дезинформацией» раскритиковали в Германии

Читать 360tv в

Немецкий адвокат Андре Томасхаузен раскритиковал идею депутата бундестага Роберта Фарле о создании органа по борьбе с «российской дезинформацией». Об этом сообщил RT.

Как заметил адвокат, не стоит возвращаться к порядкам военного времени.

Реклама

«Люди — каждый человек в отдельности — должны сами определять, что они считают убедительным, а что нет, (а также. — ред.) от чего им нужна защита, а от чего нет», — добавил Томасхаузен.

Реклама

При этом адвокат отметил, что общественные вещательные корпорации будут добиваться цели, объявленной ранее немецким канцлером Олафом Шольцем.

Авторы: